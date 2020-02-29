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США и "Талибан" подписали историческое соглашение

Суббота, 29 февраля 2020, 15:10
США и Талибан подписали историческое соглашение

В субботу США подписали историческое соглашение с афганской группировкой "Талибан", которое может проложить путь к полному выводу иностранных войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев и стать шагом к прекращению 18-летней войны.

Источник: Reuters

Детали: Соглашение было подписано в столице Катара Дохе специальным посланником США Залмаем Халилзадом и политическим руководителем движения "Талибан" муллой Абдул Гани Барадаром.

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал на церемонии.

"Сегодня великий день для Афганистана", - заявило посольство США в Кабуле в Twitter. Там отметили, что "речь идет о заключении мира и создании общего светлого будущего".

За несколько часов до соглашения талибы приказали всем своим боевикам в Афганистане "воздерживаться от любых атак ... для счастья нации".

Трамп заявил в пятницу, что соглашение откроет путь к сокращению численности американских с примерно 13000 до 8600 в течение нескольких недель после соглашения.

Дальнейшее сокращение западных сил будет зависеть от приверженности талибов обещанию "сократить насилие", которое будет оценено Соединенными Штатами.

В соответствии с соглашением, талибы хотят, чтобы 5000 боевиков были освобождены из афганских тюрем, но не ясно, согласится ли на это афганское правительство.

Война, в которой погибли десятки тысяч человек, началась, когда США напали на Афганистан всего через несколько недель после атаки 11 сентября 2001 года.

Вашингтон обвинил талибов в укрывательстве "Аль-Каиды" и ее лидера Усамы бен Ладена и вместе с союзниками вытеснил группу из власти. Но талибы остаются мощной силой и в настоящее время контролируют около 40% афганской территории.

Украинская правда

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Темы: СШААфганистан
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