Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жертвами коронавірусу в Ірані стали 43 особи: найвища смертність за межами Китаю

Субота, 29 лютого 2020, 16:29
Жертвами коронавірусу в Ірані стали 43 особи: найвища смертність за межами Китаю

В Ірані внаслідок інфікування коронавірусом загинули 43 людини, загальна кількість інфікованих досягла 593 осіб.

Джерело: Reuters з посиланням на представників міністерства охорони здоров'я Ірану, BBC Persian з посиланням на джерела у системі охорони здоров'я, Інтерфакс-Україна

Деталі: За даними МОЗ Ірану, за минулу добу в країні від вірусу померли 9 осіб.

Показник смертності в Ірані від COVID-19 став найвищим за межами Китаю.

До вівторка за рішенням влади у країні закрито школи, на тиждень продовжено заборону на роботу вузів, проведення масових і спортивних заходів. Також заборонено відвідування лікарень і будинків для літніх людей, громадян закликають залишатися вдома.

Крім того в країні призупинено роботу парламенту і введено заборону на внутрішні поїздки, оскільки позитивний результат на вірус отримали кілька високопосадовців, зокрема віце-міністр, заступник міністра охорони здоров'я і 5 парламентарів. За повідомленням іранських ЗМІ, від коронавірусу помер один із законодавців.

МЗС Ірану радить громадянам уникати поїздок до Південної Кореї, де у суботу заявили про найбільше щоденне збільшення кількості тих, хто заразився коронавірусом - на 813 до 3150 осіб. В результаті інфікування загинули 17 осіб.

Разом з тим, за даними BBC Persian, кількість людей, що померли внаслідок інфікування коронавірусом, може сягати 210 осіб. Таку кількість жертв ЗМІ називає станом на вечір четверга. 

Дослівно: "Офіційний показник кількості інфікованих становить 388 осіб, але багато хто оскаржує офіційні дані", - зазначає видання. 

При цьому уряд Ірану заявляє, що офіційні дані щодо кількості інфікованих відповідають дійсності і заперечує, що приховує інформацію про кількість жертв COVID-2019. 

29 лютого "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) заявили, що повністю призупинять авіасполучення з Іраном через  наявну епідеміологічну обстановку. 

За повідомленням AZAL, у суботу ввечері авіакомпанія Buta Airways виконає останній рейс J2 - 9005 у напрямку Баку-Тегеран, який повернеться з аеропорту імені Імама Хомейні без пасажирів. Рейси до аеропорту Гейдара Алієва також призупинить авіакомпанія Iran Air. 

Раніше Азербайджан обмежив сухопутне сполучення з Іраном на два тижні, а AZAL повідомляв про обмеження авіасполучення з Іраном. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІранКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: