Жертвами коронавірусу в Ірані стали 43 особи: найвища смертність за межами Китаю

В Ірані внаслідок інфікування коронавірусом загинули 43 людини, загальна кількість інфікованих досягла 593 осіб.

Джерело: Reuters з посиланням на представників міністерства охорони здоров'я Ірану, BBC Persian з посиланням на джерела у системі охорони здоров'я

Деталі: За даними МОЗ Ірану, за минулу добу в країні від вірусу померли 9 осіб.

Показник смертності в Ірані від COVID-19 став найвищим за межами Китаю.

До вівторка за рішенням влади у країні закрито школи, на тиждень продовжено заборону на роботу вузів, проведення масових і спортивних заходів. Також заборонено відвідування лікарень і будинків для літніх людей, громадян закликають залишатися вдома.

Крім того в країні призупинено роботу парламенту і введено заборону на внутрішні поїздки, оскільки позитивний результат на вірус отримали кілька високопосадовців, зокрема віце-міністр, заступник міністра охорони здоров'я і 5 парламентарів. За повідомленням іранських ЗМІ, від коронавірусу помер один із законодавців.

МЗС Ірану радить громадянам уникати поїздок до Південної Кореї, де у суботу заявили про найбільше щоденне збільшення кількості тих, хто заразився коронавірусом - на 813 до 3150 осіб. В результаті інфікування загинули 17 осіб.

Разом з тим, за даними BBC Persian, кількість людей, що померли внаслідок інфікування коронавірусом, може сягати 210 осіб. Таку кількість жертв ЗМІ називає станом на вечір четверга.

Дослівно: "Офіційний показник кількості інфікованих становить 388 осіб, але багато хто оскаржує офіційні дані", - зазначає видання.

При цьому уряд Ірану заявляє, що офіційні дані щодо кількості інфікованих відповідають дійсності і заперечує, що приховує інформацію про кількість жертв COVID-2019.