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Жертвами коронавируса в Иране стали 43 человека: самая высокая смертность за пределами Китая

Суббота, 29 февраля 2020, 16:29
Жертвами коронавируса в Иране стали 43 человека: самая высокая смертность за пределами Китая

В Иране в результате инфицирования коронавирусом погибли 43 человека, общее количество инфицированных достигло 593 человек. 

Источник: Reuters со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Ирана, BBC Persian со ссылкой на источники в системе здравоохранения, Интерфакс-Украина

Детали: Показатель смертности в Иране от COVID-19 стал самым высоким за пределами Китая.

По данным МОЗ Ирана, за минувшие сутки в стране от вируса скончались 9 человек. 

До вторника по решению властей в стране закрыты школы, на неделю продлен  запрет на работу вузов, проведение массовых и спортивных мероприятий. Также запрещено посещение больниц и домов престарелых, граждан призывают оставаться дома. 

Кроме того в стране приостановлена работа парламента и введен запрет на внутренние поездки, т.к. положительный результат на вирус получили несколько высокопоставленных чиновников, включая вице-министра, заместителя министра здравоохранения и 5 парламентариев. По сообщению иранских СМИ, от коронавируса скончался один из законодателей. 

МИД Ирана советует гражданам избегать поездок в Южную Корею, где в субботу заявили о наибольшем ежедневном увеличении количества заразившихся коронавирусом - на 813 до 3150 человек. В результате инфицирования погибли 17 человек. 

Вместе с тем, по данным BBC Persian, количество людей, умерших в результате инфицирования коронавирусом, может достигать 210 человек. Такое количество жертв СМИ называет по состоянию на вечер четверга.

Дословно: "Официальный показатель количества инфицированных составляет 388 человек, но многие оспаривают официальные данные", - отмечает издание.

При этом правительство Ирана заявляет, что официальные данные по количеству инфицированных соответствуют действительности и отрицает, что скрывает информацию о количестве жертв COVID-2019.

29 февраля "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заявили, что полностью приостановят авиасообщение с Ираном в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

По сообщению AZAL, в субботу вечером авиакомпания Buta Airways выполнит последний рейс J2 - 9005 в направлении Баку-Тегеран, который вернется из аэропорта имени Имама Хомейни без пассажиров. Рейсы в аэропорт Гейдара Алиева также приостановит авиакомпания Iran Air.

Ранее Азербайджан ограничил сухопутное сообщение с Ираном на две недели, а AZAL сообщал об ограничении авиасообщения с Ираном.

Украинская правда
Темы: коронавирусИранКитай
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