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Коронавірус: Франція заборонила масові заходи у закритих приміщеннях

Субота, 29 лютого 2020, 16:59

Франція заборонила всі заходи у закритих приміщеннях за участю понад 5 тисяч людей у зв'язку з побоюваннями з приводу поширення нового коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Le Figaro, про це оголосив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.

В суботу у Єлисейському палаці президент Франції зібрав надзвичайне засідання уряду і Ради нацбезпеки. За його підсумками Веран заявив, що на національному рівні скасовуються всі заходи у приміщеннях за участю понад 5 тисяч людей.

Також скасовуються усі громадські заходи в зонах поширення захворювання.

Крім того не відбудеться паризький півмарафон, який мав пройти у неділю, скасовується карнавал в місті Ансі і на один день швидше закриється сільськогосподарська виставка у Парижі.

За даними ВООЗ, станом на 29 лютого у Франції зафіксовано 57 випадків захворювання COVID-19. Двоє людей померло.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусФранціяКитайздоров'я
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