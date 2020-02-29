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Коронавирус: Франция запретила массовые мероприятия в закрытых помещениях

Суббота, 29 февраля 2020, 16:59

Франция запретила все мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тысяч человек в связи с опасениями по поводу распространения нового коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. 

В субботу в Елисейском дворце президент Франции собрал чрезвычайное заседание правительства и Совета нацбезопасности. По его итогам Веран заявил, что на национальном уровне отменяются все мероприятия в помещениях с участием более 5 тысяч человек.

Также отменяются все общественные мероприятия в зонах распространения заболевания.

Кроме того не состоится парижский полумарафон, который должен был пройти в воскресенье, отменяется карнавал в городе Анси и на один день раньше закроется сельскохозяйственная выставка в Париже.

По данным ВОЗ, по состоянию на 29 февраля во Франции зафиксировано 57 случаев заболевания COVID-19. Два человека скончались. 

Темы: коронавирусФранцияКитайздоровье
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