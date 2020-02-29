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В Росії 25 ЗМІ об'єдналися у синдикат для "незалежного висвітлення проблем"

Субота, 29 лютого 2020, 21:59
В Росії 25 ЗМІ об'єдналися у синдикат для незалежного висвітлення проблем

У Росії 25 незалежних видань оголосили про створення "Синдикату-100", головна мета якого - "незалежне висвітлення проблем країни".

Джерело: "Новая газета", DW

Деталі: До складу "Синдикату-100" увійшли "Новая газета", телеканал "Дождь", портал "Такі справи", радіостанція "Ехо Москви", інтернет-видання "Медуза", Znak.com, "Бумага", "Тайга.інфо", ТВ2, "ЮГА.ру", 7x7, Черновик, "Северопост.ру" та інші.

Пряма мова головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова в ході зборів представників редакцій: "Проти нас, проти всіх присутніх тут, працює гігантська машина, яка обслуговується бюджетом. Але ми можемо [відповісти]. Найцікавіші наші публікації на найгостріші теми треба випускати одночасно на всіх майданчиках, щоб їх читало гігантська кількість людей".

Деталі: Формат співпраці ще перебуває у процесі планування, зазначив Муратов. Зазначається, що синдикату належить "велика польова робота, досліджувати російську бідність, пожежі, дитячі хвороби, якість лікування та екології".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосія
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