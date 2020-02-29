В России 25 СМИ объединились в синдикат для "независимого освещения проблем"

В РФ 25 независимых изданий объявили о создании "Синдиката-100", главная цель которого - "независимое освещение проблем страны".

Источник: "Новая газета", DW

Детали: В состав "Синдиката-100" вошли "Новая газет", телеканал "Дождь", портал "Такие дела", радиостанция "Эхо Москвы", интернет-издание "Медуза", Znak.com, "Бумага", "Тайга.инфо", ТВ2, "Юга.ру", 7x7, "Черновик, "Северопост.ру" и другие.

Прямая речь главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в ходе собрания представителей редакций: "Против нас, против всех собравшихся здесь, работает гигантская, обслуживаемая бюджетом, машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей".

Детали: Формат совместной работы еще находится в процессе планирования, отметил Муратов. Отмечается, что синдикату предстоит "большая полевая работа, исследованние российской бедности, пожаров, детских болезней, качества лечения и экологии".