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В России 25 СМИ объединились в синдикат для "независимого освещения проблем"

Суббота, 29 февраля 2020, 21:59
В России 25 СМИ объединились в синдикат для независимого освещения проблем

В РФ 25 независимых изданий объявили о создании "Синдиката-100", главная цель которого - "независимое освещение проблем страны".

Источник: "Новая газета", DW

Детали: В состав "Синдиката-100" вошли "Новая газет", телеканал "Дождь", портал "Такие дела", радиостанция "Эхо Москвы", интернет-издание "Медуза", Znak.com, "Бумага", "Тайга.инфо", ТВ2, "Юга.ру", 7x7, "Черновик, "Северопост.ру" и другие.

Прямая речь главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в ходе собрания представителей редакций: "Против нас, против всех собравшихся здесь, работает гигантская, обслуживаемая бюджетом, машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей".

Детали: Формат совместной работы еще находится в процессе планирования, отметил Муратов. Отмечается, что синдикату предстоит "большая полевая работа, исследованние российской бедности, пожаров, детских болезней, качества лечения и экологии".

Темы: СМИРосcия
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