США обмежать в'їзд для іноземців, які нещодавно відвідували Китай

США обмежать в'їзд на територію країни іноземним громадянам, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса.

Джерело: Міністерство внутрішньої безпеки США

Дослівно: "У відповідь на зростаючу загрозу нового коронавіруса і для мінімізації ризику його поширення в Сполучених Штатах, Міністерство внутрішньої безпеки США сьогодні почне застосовувати обмеження на всі пасажирські рейси в Сполучені Штати, що перевозять осіб, які нещодавно подорожували в КНР".

Деталі: Обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.

Крім того, громадяни США, які знаходилися в провінції Хубей протягом 14 днів з моменту їх повернення, будуть піддаватися обов'язковому карантину протягом 14 днів, щоб забезпечити їм належну медичну допомогу і медичний огляд.

Що було раніше:

У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

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