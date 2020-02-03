Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США обмежать в'їзд для іноземців, які нещодавно відвідували Китай

Понеділок, 3 лютого 2020, 00:59
США обмежать в'їзд для іноземців, які нещодавно відвідували Китай

США обмежать в'їзд на територію країни іноземним громадянам, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. 

Джерело: Міністерство внутрішньої безпеки США

Дослівно: "У відповідь на зростаючу загрозу нового коронавіруса і для мінімізації ризику його поширення в Сполучених Штатах, Міністерство внутрішньої безпеки США сьогодні почне застосовувати обмеження на всі пасажирські рейси в Сполучені Штати, що перевозять осіб, які нещодавно подорожували в КНР".

Деталі: Обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.

Крім того, громадяни США, які знаходилися в провінції Хубей протягом 14 днів з моменту їх повернення, будуть піддаватися обов'язковому карантину протягом 14 днів, щоб забезпечити їм належну медичну допомогу і медичний огляд.

Що було раніше: 

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКитайкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: