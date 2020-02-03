Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота

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Понеділок, 3 лютого 2020, 11:53

Іран заявив, що після витоку аудіозапису переговорів з пілотом іранського літака більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це іранському агентству Mehr заявив Хасан Резаіфар, директор з розслідувань катастроф  в Іранській організації цивільної авіації.

Аудіофайл був частиною доказів, які українським експертам надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група.

"Група з технічного розслідування аварії українського авіалайнера дивним чином опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським літаком", - сказав він

"Ці дії українців призвели до того, що ми перестали ділитися з ними доказами", - додав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має запис, який доводить: Іран від самого початку знав про збиття українського літака МАУ ракетою.

Із запису, який також оприлюднили українські ЗМІ, зрозуміло, що людина за штурвалом іранського лайнера бачила і пуск ракети, і вибух. 

За словами Зеленського, Україна отримала цей запис "без доступу до диспетчерської і без чорних скриньок".

Теми: катастрофа МАУ в Ірані Іран


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