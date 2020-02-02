Зеленський: Маємо запис, що доводить - Іран з самого початку знав про збиття літака МАУ

Україна має запис, що доводить: Іран від самого початку знав, що український літак МАУ збила ракета і іранській стороні це було відомо на момент збиття.

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського телеканалу "1+1"

Деталі: Президент у своєму інтерв'ю прокоментував запис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", оприлюднений в ефірі "1+1" ввечері 2 лютого. На записі людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух.

Пряма мова Зеленського: "Зараз ми маємо ще один запис. Чому я кажу "ще один", тому що у Мережі з’явилось відео з невідомих акаунтів, на якому видно збиття чогось чимось. Спочатку було так. А зараз наші фахівці мають запис, який ми ще тоді без доступу до диспетчерської і без чорних скриньок отримали, який повністю співпадає з відео, яке було у Мережі".

Це запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який йшов тоді на посадку. Наш літак злетів, а о 6:30 повинен на посадку був іти іранський літак. Він все це бачив і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що "мені здається, що летить ракета", він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано".

"Дійсно це доводить, що іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття. Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв’язок з нашим літаком дуже багато разів, але там тиша".

Деталі: Коментуючи момент запису, де диспетчер розмовляє з пілотом іранського літаку, пілот запитує "З нами все в порядку?" і диспетчер відповідає "З вами все в порядку", Зеленський зазначив: "Може бути версія, що – "Ти не переймайся, у вас буде все в порядку".

Пряма мова: "Може бути і інша версія, тому що диспетчер дуже багато разів виходить на зв’язок з нашим літаком. Я думаю, що він розумів, що був вибух, але через що, думаю, в той час, він міг не розуміти. Може він говорив – "Ми можемо сідати", може йшлось і про це".

"Спеціалісти будуть розслідувати цей запис крок за кроком", - додав Зеленський.

Пряма мова: "Ми з вами розуміємо, що від самого початку версія, яку розповсюджували іранські медіа, спецслужби, іранське міністерство оборони, від початку вони тиснули на те, що це може бути технічна помилка нашого літака, що вони змінили курс тощо. Це всі чули. Ми знали, що цього не може бути. Я про це говорив, може, не так відкрито".

Деталі: Зеленський додав, що українські фахівці, які прибули до Тегерану після катастрофи літака, нікуди не мали доступу.

Пряма мова: "Вони не могли знайти багато частин літака – не було кабіни, не було сидінь. А за сидіннями в таких випадках часто можна встановити, чи це був вибух, оскільки частинки, деталі від пристрою застрягають у м’якій обшивці. Це могла бути ракета або щось могло бути занесене в літак".

"Комісія нам сказала, що є проблема з частинами літаку. Як я вже говорив, не було кабіни, сидінь, а також одного крила. І в тій частині літака, де не було крила, було зрозуміло, що був якийсь вибух – за кольором того боку літака, де не було крила. Всю цю інформацію ми одразу отримали від наших експертів".

Деталі: За словами Зеленського, на президента Ірану почали "тиснути".

Дослівно: "Я особисто здійснив два дзвінки. Дзвінки були з прем’єр-міністром Канади, зі Сполученими Штатами – вони всі телефонували в Іран і тиснули. І передавали нам інформацію, яка підтверджувала нашу: вибух був через збиття літака іранською ракетою", - повідомив Зеленський.

Пряма мова: "Також у нас не було доступ до диспетчерської, що дуже важливо. Потім нам надали цей доступ. Наші фахівці потім мені повідомили – нічого немає, жодних записів, геть нічого. Вони виходили на зв’язок з літаком, але нічого немає. Ми їм казали, що так не може бути, адже паралельно мають вестись якісь записи".

Деталі: Глава держави зазначив, що українським фахівцям поставили задачу - "знайти хоч якісь записи і паралельно почали тиснути на Іран, щоб вони віддали нам "чорні скриньки".

Пряма мова: "Коли ми зрозуміли, що вони не хочуть передавати нам "чорні скриньки", стало зрозуміло, що треба дотиснути, щоб вони визнали збиття ракетою. І паралельно, коли наша група вже мала певні докази, потім знайшлись сидіння, знайшлась кабіна, потім знайшлось крило – все знайшли. І стало очевидно - був вибух".

Що передувало: