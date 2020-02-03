Продати собаку: у "Слузі народу" обговорюють, чи залишати Брагара у фракції

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Понеділок, 3 лютого 2020, 12:29

У фракції "Слуга народу" обговорюють подальшу долю та покарання для нардепа Євгенія Брагара, який в ефірі ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Джерело: глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко

Пряма мова: "Уже обговорюємо (покарання для Брагара – ред.) третій день усередині фракції. Будемо ще обговорювати. У понеділок буде мала фракція ввечері і там обговоримо. Це нормальний процес прийняття такого непростого рішення, тому що формально Євгеній нічого не порушив…

Поведінково ми далі будемо вирішувати, які санкції можуть бути до даного депутата. Щодо причин цієї ситуації ми викликали на п’ятницю міністра Оржеля для пояснення і по ситуації виокремлення тарифу на транспортування…

Деталі: Брагар потрапив у Раду за списком "Слуги народу", щоб покинути фракцію він має написати відповідну заяву, яку має підтримати фракція.

За словами Корнієнка, вислів Брагара багато кого обурив. І Корнієнко отримує багато повідомлень з цього приводу. Крім того, У СН враховують резонанс, який викликали слова нардепа, у соцмережах.

Корнієнко додав, що у нього є рибки, але не елітні і він би їх не продавав.

За його словами, Брагар переживає через ситуацію, у яку потрапив, і можливо нардеп зменшить рівень комунікації з пресою.

Також Корнієнко розповів про санкції, які існують у "Слузі народу". Зокрема, це виключення із фракції, яке має підтримати вся фракція або ж догана.

Проте глава "СН" вважає, що того морального осуду, у який потрапив Брагар, більш ніж достатньо аби нардеп зробив певні висновки.

Глава "Слуги народу" пояснив, що мала фракція - це засідання голів комітетів СН та заступників голови фракції та керівників груп.  

Що передувало: Член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: Слуга народу скандал субсидії пенсії газ


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