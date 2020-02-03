З’явився новий рейтинг довіри до влади

У кінці січня 2020 року українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському, на другому місці – спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: результати опитування ЦСМ та інституту соцдосліджень імені О.Яременка з 24 по 28 січня 2020 року

Деталі: Володимиру Зеленському скоріше або повністю довіряють 49,4% респондентів, Дмитру Разумкову – 36,2%, Верховні Раді – 23,4%, Кабінету міністрів – 23,4%, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку – 23,5%.

При цьому, не довіряють Зеленському – 39,3% опитаних, Разумкову – 52,6%, Верховній Раді – 68,5%, Гончаруку – 65,5%, Кабміну – 68,3%.

Для дослідження ЦСМ та Українського інституту соцдосліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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