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З’явився новий рейтинг довіри до влади

Понеділок, 3 лютого 2020, 12:19
З’явився новий рейтинг довіри до влади

У кінці січня 2020 року українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському, на другому місці – спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: результати опитування ЦСМ та інституту соцдосліджень імені О.Яременка з 24 по 28 січня 2020 року

Деталі: Володимиру Зеленському скоріше або повністю довіряють 49,4% респондентів, Дмитру Разумкову – 36,2%, Верховні Раді – 23,4%, Кабінету міністрів – 23,4%, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку – 23,5%.

 

При цьому, не довіряють Зеленському – 39,3% опитаних, Разумкову – 52,6%, Верховній Раді – 68,5%, Гончаруку – 65,5%, Кабміну – 68,3%.

Для дослідження ЦСМ та Українського інституту соцдосліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо: 

  • За результатами грудневого опитування фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва і Центру Разумкова, баланс довіри до президента був майже +32%, до Ради – -17%, Кабміну – -12,7%.
  • У жовтні 2019 року, за результами опитування КМІС, позитивно до Зеленського ставилися 66% українців, до Разумкова - 27%, Гончарука - 10%. При цьому у вересні 2019 року до політиків ставилися краще. 

Українська правда

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Теми: опитуваннярейтингвладаРазумков ДмитроЗеленський
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