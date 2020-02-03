Якби вибори, у Верховну Раду точно пройшли б лише 4 партії
Якби вибори відбувалися зараз, у Верховну Раду точно пройшли б чотири партії, ще три партії мали б гіпотетичний шанс потрапити в парламент: їхнє відставання від 5%-го бар’єру – в межах похибки.
Джерело: січневе дослідження Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка
Деталі: Наприкінці січня на запитання, за яку партію голосували б, якби вибори відбулися найближчої неділі, більше третини тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, віддали б перевагу президентській партії.
Точно пройшли б такі партії:
"Слуга народу" – 38,9%;
"Опозиційна платформа – за життя" – 14,8%;
"ВО "Батьківщина" – 10,8%;
"Європейська солідарність" – 10,6.
З урахуванням похибки (максимум 2,24%) могли б потрапити до парламенту такі політсили:
"ВО "Свобода" – 4,6%;
"Голос" – 4,4%;
"Сила і честь" – 3,9%.
Довідково: Дослідження проведене Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.
Опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.
Цьому передувало: Дослідження "Центру Разумкова", проведене 17-21 січня 2020 року, показало такий рейтинг партій: "Слуга народу" – 45,4%; "Опозиційна платформа – За життя" – 13,8%; "Європейська солідарність" – 12,3%, "Батьківщина" – 8%; "Сила і честь" – 5,2%; "Громадянська позиція" – 2,9%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,9%; "Голос" – 2,5%.
Передісторія:
- У результаті дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року до Верховної Ради 9 кликання пройшли 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".
- Партія "Голос" Святослава Вакарчука подолала прохідний бар'єр із результатом 5,82%.
- Президентська партія "Слуга народу" отримала 43,16% голосів, а з "мажоритарниками" їй вистачило мандатів для монобільшості.
Читайте також "Солдати Зе" і "слуги Коломойського". Хто контролює фракцію Зеленського