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Партія Зеленського все ще тримає першість у рейтингу виборців

Четвер, 30 січня 2020, 10:07
Партія Зеленського все ще тримає першість у рейтингу виборців

Президентська партія "Слуга народу" досі має найбільшу популярність серед виборців: якби вибори відбувалися знову, за неї проголосувала б майже половина виборців.

Джерело: січневе дослідження "Центру Разумкова"

Соціологи дослівно: "Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, ті виборці, які мають намір піти на вибори і вже визначилися з вибором, найчастіше віддали б свій голос за партію "Слуга народу" – 45,4% тих, хто піде на вибори і визначився з вибором.

13,8% з-поміж них проголосували б за партію "Опозиційна платформа – за життя", 12,3% – за партію "Європейська солідарність", 8,0% – за ВО "Батьківщина", 5,2% – за партію "Сила і честь".

2,9% – за партію "Громадянська позиція", 2,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,5% – за партію "Голос", 2,2% – за партію "Українська стратегія Гройсмана", 1,6% – за ВО "Свобода", 0,9% – за партію "Опозиційний блок", 0,6% – за партію "Національний корпус", 0,5% – за "Партію Шарія", 1,1% – за інші партії".

 

Деталі: У всіх макрорегіонах партія "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій.

У західному й центральному регіонах друге місце посідає "Європейська солідарність", а третє – "Батьківщина".

У східному та південному регіонах другий показник має "Опозиційна платформа – за життя".

 

Передісторія: На виборах 21 липня 2019 року партія "Слуга народу" здобула 43,16% підтримки виборців – і "списочники" разом із "мажоритарниками" змогли створити монобільшість у парламенті.   

Довідково: Соціологічна служба "Центру Разумкова" проводила це дослідження з 17 до 21 січня 2020 року на замовлення інтернет-ресурсу "Обозреватель".

Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за багатоступеневою випадковою вибіркою зі квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Теми: соціологіяпартіївибориСлуга народу
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