Колишнього кандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили в розшук по Україні

Національна поліція оголосила в розшук по Україні колишнього кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитра Некрасова (Торнера).

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ України, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 39-річного Некрасова-Торнера розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування у провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) ККУ.

Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Датою зникнення Некрасова значиться 31 жовтня 2019 року.

Передісторія: