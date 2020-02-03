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Колишнього кандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили в розшук по Україні

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:05
Колишнього кандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили в розшук по Україні

Національна поліція оголосила в розшук по Україні колишнього кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитра Некрасова (Торнера).

Джерело:  сайт Міністерства внутрішніх справ України, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 39-річного Некрасова-Торнера розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування у провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) ККУ.

Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Датою зникнення Некрасова значиться 31 жовтня 2019 року.

 

Передісторія:

  • Дмитро Некрасов-Торнер балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя", але Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки просили Центральну виборчу комісію зняти його з виборів.
  • Некрасов – громадянин Молдови, мав тоді 5 внутрішніх і 4 закордонних паспорти України.
  • 19 липня 2019 року ЦВК скасувала його реєстрацію як кандидата на підставі інформації про підроблені паспорти.
  • На батьківщині Некрасов оголошений у розшук за втечу з місць позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: розшукполіціяОПЗЖМолдова
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