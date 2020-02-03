Колишнього кандидата в депутати від ОПЗЖ оголосили в розшук по Україні
Понеділок, 3 лютого 2020, 14:05
Національна поліція оголосила в розшук по Україні колишнього кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитра Некрасова (Торнера).
Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ України, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: 39-річного Некрасова-Торнера розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування у провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) ККУ.
Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Датою зникнення Некрасова значиться 31 жовтня 2019 року.
Передісторія:
- Дмитро Некрасов-Торнер балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя", але Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки просили Центральну виборчу комісію зняти його з виборів.
- Некрасов – громадянин Молдови, мав тоді 5 внутрішніх і 4 закордонних паспорти України.
- 19 липня 2019 року ЦВК скасувала його реєстрацію як кандидата на підставі інформації про підроблені паспорти.
- На батьківщині Некрасов оголошений у розшук за втечу з місць позбавлення волі.