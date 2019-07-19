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Силовики попросили ЦВК зняти з виборів кандидата Медведчука з 9 паспортами

П'ятниця, 19 липня 2019, 20:42
Силовики попросили ЦВК зняти з виборів кандидата Медведчука з 9 паспортами

Джерело: МВС

Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки попросили Центральну виборчу комісію зняти з виборів кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Дмітрія Торнера з 9 українськими паспортами.

Деталі: 19 липня 2019 року проти 39-річного Торнера відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 358 "Використання підроблених документів" та ч. 1 ст. 332-2 "Незаконний перетин державного кордону" Кримінально кодексу.

"З 2007 року на підставі підроблених документів отримала 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також 4 паспорти громадянина України для виїзду за кордон", – ідеться у повідомленні.

Справжнє ім’я Торнера, громадянина Молдови, – Некрасов. Перебував у розшуку після того, як утік із в’язниці.

"Некрасов змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини", – пояснили правоохоронці.

Державна міграційна служба перевірила законність оформлення паспортів і визнала всі документи недійсними.

"ЦВК на підставі наданої інформації терміново прийняти відповідне рішення передбачене чинним законодавством", – закликали ЦВК представники відомств.

Торнер Дмітрій Григорович іде під №44 у списку партії. На сайті ЦВК він зареєстрований як громадянин України з вищою освітою, начальник аналітичного відділу, ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД", проживає в місті Києві, без судимості.

Дізнатися більше: Голос Кремля. Кого Фірташ, Льовочкін і Медведчук взяли у список

Українська правда

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Теми: ЦВКСБУМВСОпозиційний блок
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