Зеленський: Говорили з Ердоганом про агресивну політику Росії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом обговорили питання агресії Росії в регіоні, питання розвитку інфраструктури і торгівлі.

Джерело: Спільний брифінг президентів Туреччини і України

Пряма мова Зеленського: "Ми обговорили питання війни на Донбасі, анексію кримського півострова, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії у регіоні. В усіх цих питаннях нам максимально важлива підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямку".

"Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в’язнів, громадян України, в тому числі кримських татар, які не законно утримуються в Криму та на території Російської федерації".

Деталі: Зеленський розповів, що у нього з Ердоганом є ціль підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів. Також обговорювалася підготовка тексту угоди про ЗВТ із Туреччиною і активізація інтермодальних та паромних перевезень.

Також президенти обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном Tanap до України. Також була укладена угода про фінансову допомогу українському війську від Туреччини. Також лідери домовилися "надати імпульс" співпраці в авіаційній галузі, зокрема щодо будівництва та постачання літаків АН-178. Було укладено угоду про взаємне визнання посвідчень водія.

Це вже друга зустріч Зеленського і Ердогана

Що було раніше: У понеділок президентом Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"