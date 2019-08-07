Зеленський запросив Ердогана відбудовувати Донбас
Джерело: сайт президента
Президент Володимир Зеленський запросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відновлювати інфраструктуру на сході України.
Пряма мова Зеленського: "Очікуємо на активну участь турецької сторони у міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести восени в Маріуполі…
...Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом".
Ердоган: "Ми домовилися з паном Зеленським пришвидшити діяльність, спрямовану на інвестиції в інфраструктуру та будівництво. Крім того, обмінялися точками зору щодо того, яким чином зможемо підвищити рівень інвестицій шляхом розв’язання деяких проблем".
Деталі: Йдеться про будівництво доріг, аеропортів, морських портів та співпрацю в оборонній, енергетичній і туристичній сферах. Ердоган сподівається, що товарообіг між Україною і Туреччиною сягне 10 млрд доларів США.
Попередні заяви лідерів на зустрічі 7 серпня: Зеленський заявив, що незабаром Україна законодавчо спростить для переселенців отримання дозволу на відвідування окупованого Криму.
Ердоган заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.
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Передісторія:
- 5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.
- 7 серпня в Анкарі за участі Зеленського відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини.