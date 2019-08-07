Зеленський запросив Ердогана відбудовувати Донбас

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський запросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відновлювати інфраструктуру на сході України.

Пряма мова Зеленського: "Очікуємо на активну участь турецької сторони у міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести восени в Маріуполі…

...Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом".

Ердоган: "Ми домовилися з паном Зеленським пришвидшити діяльність, спрямовану на інвестиції в інфраструктуру та будівництво. Крім того, обмінялися точками зору щодо того, яким чином зможемо підвищити рівень інвестицій шляхом розв’язання деяких проблем".

Деталі: Йдеться про будівництво доріг, аеропортів, морських портів та співпрацю в оборонній, енергетичній і туристичній сферах. Ердоган сподівається, що товарообіг між Україною і Туреччиною сягне 10 млрд доларів США.

Попередні заяви лідерів на зустрічі 7 серпня: Зеленський заявив, що незабаром Україна законодавчо спростить для переселенців отримання дозволу на відвідування окупованого Криму.

Ердоган заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

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