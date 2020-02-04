Ситуація на Донбасі: один боєць поранений, ще один отримав бойове ураження

3 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів відкривали вогонь по українським військовим. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав поранення, ще один – бойове ураження.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Павлополя, Опитного, Пісків, Авдіївки, Новотошківського, Оріхового та Новолуганського.

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