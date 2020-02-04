Зеленський особисто "тестує" кандидатів у губернатори: питає про зв’язки

Кандидатів та керівників обласних держадміністрацій підбирає перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, але "останнє слово" завжди за президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: матеріал "Української правди" "Хаос чи вертикаль влади. Як Зеленський працює з регіонами"

Деталі: За регіональну політику на Банковій відповідає перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, який до цього він працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95".

Трофімов підбирає кандидатів на керівників ОДА, і кандидатів у РДА, а згодом їхньою координацією від імені президента.

Пряма мова одного із кандидатів у місцеву владу: "Сергій разом з Ольгою Бугай (генеральний директор директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОПУ, яка свого часу була членкинею партії "Україна майбутнього" – УП) проводять співбесіди з кандидатами. Вони ставлять досить фахові запитання: а що ти збираєшся робити в регіоні? Яке твоє бачення медичної реформи? А що думаєш про інфраструктуру області".

Після цього кожен, кого Трофімов збирається рекомендувати президенту на губернатора, має окрему співбесіду із Зеленським – адже "останнє слово завжди за президентом".

Пряма мова співрозмовника УП, який був присутній на кількох таких співбесідах: "На цих зустрічах сидить Зеленський, Богдан, може бути Шефір. Тут президент вже намагається зрозуміти, хто ти такий. Наприклад, він не запитує про плани як потенційного губернатора. Ставляться питання про доходи, про зв'язки, про родину".

Загалом опитані УП міські голови досить критично висловлюються щодо роботи Офісу в питаннях регіональної політики і називають цю роботу: хаосом.

Крім того, представники кількох областей розповіли, що в ОПУ надто довго затверджують кандидатів на голів РДА, а по деяких регіонах взагалі немає губернатора, – це стосується Закарпатської, Львівської та Сумської областей.

Нагадаємо:

За словами співрозмовників УП, найбільш проблемними регіонами для Офісу президента є прикордонні області, де призначені Володимиром Зеленським очільники ОДА не мають ніякого впливу на місцеву політику.

Зеленському важко утримати владу у областях, де довго головували одні і ті ж люди. Зокрема, найбільш проблемними "слугам" видаються Миколаївська, Харківська та Одеська області.

Детальніше читайте у матеріалі УП: "Хаос чи вертикаль влади. Як Зеленський працює з регіонами"