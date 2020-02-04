"Охоронець Яроша" відмовляється працювати на благоустрій колонії РФ: його можуть покарати

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Вівторок, 4 лютого 2020, 14:45

Українського політв'язня Олександра Шумкова в російській колонії можуть відправити в штрафний ізолятор, тому що він відмовляється працювати на "благоустрій" колонії РФ.

Джерело: адвокат Олексій Барановський в коментарі "Українській правді"

Деталі: 4 лютого Барановський відвідав Шумкова в ВК-4 в Торжку. За словами захисника, політв'язень виглядає краще і бадьоріше, ніж під час перебування у тюремній лікарні в кінці 2019 року.

Пряма мова Барановського: "Поки Олександр знаходиться в загальному загоні, серед ув'язнених, але в зв'язку з тим, що він принципово відмовляється від безкоштовних робіт з благоустрою колонії, він вважає, що його знову можуть відправити в ШІЗО (штрафний ізолятор)".

Адвокат уточнив, що Шумков таким чином підкреслює свій статус політв'язня, засудженого незаконно за абсурдною статтею кримінального кодексу РФ (участь в забороненій в Росії організації "Правий сектор"), і працювати на благоустрій колонії, де він не повинен знаходитися, йому не дозволяють етичні принципи.

Шумков сподівається, що адміністрація колонії найближчим часом узгодить його відправку на медичне обстеження до цивільної лікарні у Твері, в тому числі на МРТ, тому що його продовжує мучити головний біль - наслідки контузії.

За його словами, у нього немає проблем з ув'язненими в колонії РФ. Захисник українця уточнив, що той "ходить на тюремний спорт-майданчик з дагестанським борцем, засудженим за викрадення, а з іншими ув'язненими відносини нейтральні".

Передісторія:

  • Колишній охоронець Дмитра Яроша Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
  • Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
  • За даними джерел "Української правди" в прикордонній службі, 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
  • 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
  • 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.

Українська правда
Теми: політв'язні Росія Україна Правий сектор Ярош


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