Німецькі ультраправі приймали Медведчука в Берліні, тепер приїхали в ОРЛО

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Вівторок, 4 лютого 2020, 17:13
Член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн

Представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

У зустрічі з представниками "ЛНР" взяли участь член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн і член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

Це вже не перший їхній візит на підконтрольну бойовикам територію. Восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували анексований Росією Крим.

Крім того, 29 січня народний депутат від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук представив правим популістам у Берліні свою ініціативу "миру на Донбасі".

Раніше про неї Медведчук розповідав президенту Росії Володимиру Путіну. Йшлося про створення в Раді "Міжпарламентського діалогу заради миру".

Теми: Донбас Медведчук Луганськ Німеччина


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