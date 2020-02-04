Німецькі ультраправі приймали Медведчука в Берліні, тепер приїхали в ОРЛО

Представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

У зустрічі з представниками "ЛНР" взяли участь член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн і член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

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Die #AfD bricht mal wieder ukrainisches Recht und befindet sich illegal in der Möchtegern-„Volksrepublik Lugansk“ in der russisch besetzten Ostukraine.

Mit dabei:

➡️MdL Gunnar Lindemann

➡️Prof. Dr. „Multikulti ist Selbstaufgabe“ Henning Zoz

➡️„Unternehmer“ Richard Gretzinger pic.twitter.com/8FEBBj8KIP — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

Це вже не перший їхній візит на підконтрольну бойовикам територію. Восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували анексований Росією Крим.

Крім того, 29 січня народний депутат від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук представив правим популістам у Берліні свою ініціативу "миру на Донбасі".

Раніше про неї Медведчук розповідав президенту Росії Володимиру Путіну. Йшлося про створення в Раді "Міжпарламентського діалогу заради миру".