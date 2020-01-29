Медведчук у Берліні розповів проросійським популістам про "мир на Донбасі"
Народний депутат від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук представив правим популістам у Берліні свою ініціативу міжпарламентського діалогу країн "нормандського формату".
Джерело: DW
Деталі: У Берліні на зустріч із Медведчуком були запрошені представники всіх парламентських фракцій.
Однак в основному були присутні на події представники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". АдН, зокрема, активно виступає за зняття санкцій з Росії, чимало з них вважають анексію Криму Росією "легітимною".
Від фракції СДПН взяли участь двоє депутатів. Водночас, соціал-демократи зазначили, що розглядатимуть участь в ініціативі Медведчука, якщо у Верховній Раді її підтримає фракція "Слуга народу".
У пресслужбах інших запрошених фракцій повідомили, що ніхто не пішов на зустріч із українським політиком.
Що передувало: 20 грудня 2019 року Медведчук розповів президенту Росії Володимиру Путіну про свою ідею розширення "нормандського формату". Йшлося про створення в Раді "міжфракційного депутатського об'єднання" під назвою "Міжпарламентський діалог заради миру".
За його словами, нардепи об'єднання "вестимуть діалог" із парламентарями країн "нормандської четвірки".
У другій половині січня була запланована зустріч із депутатами Німеччини та Франції.