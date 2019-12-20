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Медведчук підкинув Путіну ідею по “нормандському формату”

П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:31
Ілюстративне фото

Член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук вкотре зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним: цього разу говорили про розширення "нормандського формату".

Джерело: ТАСС

Деталі: Медведчук у Санкт-Петербурзі доповів Путіну про створення ним у Раді "міжфракційного депутатського об'єднання" під назвою "Міжпарламентський діалог заради миру".

За його словами, нардепи об'єднання "вестимуть діалог" із парламентарями країн "нормандської четвірки". У другій половині січня запланована зустріч із депутатами Німеччини та Франції.

Медведчук: "Мінські угоди для нашої партії безальтернативні, їх виконання в політичній частині полягає в прийнятті спеціальних законів про вибори, про статус, про амністію, зміни до Конституції - це все повинні приймати парламентарі".

Путін: "Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали".

Нагадаємо:

  • У кінці серпня Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи за життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
  • 5 вересня Путін заявив: якщо влада в Україні "переслідуватиме" партію його кума Віктора Медведчука, це буде великою помилкою Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінМедведчукнормандський формат
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