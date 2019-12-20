Медведчук підкинув Путіну ідею по “нормандському формату”
Член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук вкотре зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним: цього разу говорили про розширення "нормандського формату".
Джерело: ТАСС
Деталі: Медведчук у Санкт-Петербурзі доповів Путіну про створення ним у Раді "міжфракційного депутатського об'єднання" під назвою "Міжпарламентський діалог заради миру".
За його словами, нардепи об'єднання "вестимуть діалог" із парламентарями країн "нормандської четвірки". У другій половині січня запланована зустріч із депутатами Німеччини та Франції.
Медведчук: "Мінські угоди для нашої партії безальтернативні, їх виконання в політичній частині полягає в прийнятті спеціальних законів про вибори, про статус, про амністію, зміни до Конституції - це все повинні приймати парламентарі".
Путін: "Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали".
Нагадаємо:
- У кінці серпня Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи за життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
- 5 вересня Путін заявив: якщо влада в Україні "переслідуватиме" партію його кума Віктора Медведчука, це буде великою помилкою Зеленського.