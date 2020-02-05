В області розіслали листи щодо призову 18-річних – Міноборони

Міністерство оброни розіслало в регіони листи з рекомендаціями, як розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам.

Джерело: пост міністра оборони Андрія Загороднюка у Facebook

Пряма мова: "Вчора від Міноборони направлено роз’яснювального листа на усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році.

В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам".

Деталі: За його словами, призов 18-річних і відстрочка передбачені законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Загороднюк пояснив: якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, то їх приймуть до лав ЗСУ та інших військових формувань. Але це, за словами міністра, відбуватиметься "виключно за їх письмовою згодою".

На час проведення призовних кампаній Міноборони обіцяє організувати надання консультацій.

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