Зеленський знайшов заміну Безсмертному в ТКГ

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду представника Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексія Резнікова.

Джерело: указ президента від 18 вересня №701

Дослівно: "Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи".

Деталі: 13 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі ТКГ щодо Донбасу, хоча повернув його туди лише 9 липня.

Наразі у Мінську триває засідання Тристоронньої контактної групи.

Олексій Резніков

Резніков - український правник, партнер "ЮФ "Астерс". З 2016 по 2018 рр. він був заступником голови Київської міської держадміністрації. До того у 2014-2015 рр. - був секретарем Київської міськради.

Наразі Резніков є радником міського голови Києва Віталія Кличка на громадських засадах.

Резніков пов'язаний з главою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема, юридичну кар’єру Богдан починав в адвокатській компанії "Правіс", власниками якої були Резніков, нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко і екс-заступник керівника Секретаріату президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин.

Кличко і Богдан не ладнають. Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня, а 4 вересня Кабмін погодив це звільнення.

Указ про звільнення Кличка має видати президент, але наразі рішення немає.