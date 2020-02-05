Федину викликають в ДБР для вручення підозри

Народного депутата від "Європейської солідарності" Софію Федину викликають на 6 лютого до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За дорученням генерального прокурора 3 лютого слідчим Державного бюро розслідувань з дотриманням вимог ст. 135 КПК України на 6 лютого викликана народний депутат України Федина Софія для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру".



Деталі: В ОГП додали, що повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи.

Але "для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик" цю інформацію вирішили додатково опублікувати і на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

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