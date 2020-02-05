Федину викликають в ДБР для вручення підозри
Народного депутата від "Європейської солідарності" Софію Федину викликають на 6 лютого до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За дорученням генерального прокурора 3 лютого слідчим Державного бюро розслідувань з дотриманням вимог ст. 135 КПК України на 6 лютого викликана народний депутат України Федина Софія для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру".
Деталі: В ОГП додали, що повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи.
Але "для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик" цю інформацію вирішили додатково опублікувати і на офіційному сайті Офісу генпрокурора.
Передісторія:
- 1 листопада Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій, які під час стріму говорили про поїздку президента Володимира Зеленського на передову і зазначали, що там "може взірватися граната, а ще там обстріли бувають".
- Пізніше Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента). Але ГПУ заявила, що завернула проєкт підозри назад до ДБР для усунення недоліків.
- Сама Федина зазначила, що вважає підготовку їй підозри свідченням існування режиму президента Володимира Зеленського.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань нардепа Федини та волонтерки Звіробій на адресу Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза, то йтиметься про ув’язнення.