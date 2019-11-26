Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР просить зняти недоторканність з Федини за погрози Зеленському

Вівторок, 26 листопада 2019, 10:53
ДБР просить зняти недоторканність з Федини за погрози Зеленському

Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.  

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці та громадянці".

Деталі: Крім цього, до прокуратури направили проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

У ДБР нагадали, що 26 жовтня народна депутатка та громадянка Марія Звіробій, перебуваючи у м. Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу "YouTube" та в соціальній мережі "Facebook", під час якої "висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю".

Дії Федини і Звіробій кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
  • У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
  • Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
  • Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
  • ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
  • Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРнедоторканністьЄвропейська солідарністьФединаМаруся Звіробій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: