ДБР просить зняти недоторканність з Федини за погрози Зеленському

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Вівторок, 26 листопада 2019, 11:53

Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федині.  

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці та громадянці".

Деталі: Крім цього, до прокуратури направили проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

У ДБР нагадали, що 26 жовтня народна депутатка та громадянка Марія Звіробій, перебуваючи у м. Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу "YouTube" та в соціальній мережі "Facebook", під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

Дії Федини і Звіробій кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

Доповнюється… 

Українська правда
Теми: ДБР недоторканність Європейська солідарність


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