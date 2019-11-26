Федина про підозру: Кнопкодавство – похвально, ґвалтування – законно
Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина вважає підготовку їй підозри свідченням існування режиму президента Володимира Зеленського.
Джерело: пост Федини у Facebook
Пряма мова: "Вітаю! Від сьогодні можемо говорити про режим зеленського (орфографія збережена, – УП).
Тиск на силові органи – законно, ґвалтування – законно, участь в анти майданах – похвально, переслідування і зневага до військових – законно, зачистка справ Майдану – законно, замовляти повій в парламенті – похвально, зарплати в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, захист держави і власна думка – злочин!".
Деталі: Федина не згадувала у своєму пості підготовку для неї повідомлення про підозру, але зі змісту її заяви зрозуміло, що вона є реакцією на прохання ДБР зняти з Федини недоторканість.
Нардеп також звернулася до громадян, відзначивши: "Вам вирішувати, в якій державі жити".
Що було раніше: Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.
Дії Федини кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
- У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
- Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
- Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
- ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.