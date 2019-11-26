Федина про підозру: Кнопкодавство – похвально, ґвалтування – законно

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина вважає підготовку їй підозри свідченням існування режиму президента Володимира Зеленського.

Джерело: пост Федини у Facebook

Пряма мова: "Вітаю! Від сьогодні можемо говорити про режим зеленського (орфографія збережена, – УП).

Тиск на силові органи – законно, ґвалтування – законно, участь в анти майданах – похвально, переслідування і зневага до військових – законно, зачистка справ Майдану – законно, замовляти повій в парламенті – похвально, зарплати в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, захист держави і власна думка – злочин!".

Деталі: Федина не згадувала у своєму пості підготовку для неї повідомлення про підозру, але зі змісту її заяви зрозуміло, що вона є реакцією на прохання ДБР зняти з Федини недоторканість.

Нардеп також звернулася до громадян, відзначивши: "Вам вирішувати, в якій державі жити".

Що було раніше: Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.

Дії Федини кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

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