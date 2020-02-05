Від коронавірусу одужали майже тисяча осіб – із-поміж 24,5 тисяч  

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Середа, 5 лютого 2020, 11:24

Від наслідків китайського коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 5 лютого померли вже 493 особи, одужала 926 людей з близько 24,5 тисяч заражених.

Джерело: дані й інфографіка з сайту gisanddata

Деталі: Кількість зафіксованих випадків захворювання сягнула 24,587. При цьому за добу з 3 лютого до 4 лютого це число зросло на 4 тисячі (з 19,7 до 23,7 тисяч).

 
 

Померли внаслідок зараження коронавірусом 493 людини (переважно в Китаї, одна людина – на Філіппінах).

Такими, що повністю одужали, вважають 926 осіб. 

 

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Теми: коронавірус світ здоров'я


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