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Відновити водійські права тепер можна онлайн – МВС

Середа, 5 лютого 2020, 13:14
Відновити водійські права тепер можна онлайн – МВС

Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія.

Джерело: МВС

Пряма мова глава МВС Арсена Авакова: "Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id".

Деталі: Зазначається, що українці зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

Нагадаємо: В МВС повідомили, що з 5 лютого електронний підпис громадяни можуть отримати на ID-паспорт.

Українська правда

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Теми: діджиталізаціяМВСавто
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