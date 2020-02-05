В Україну прибули системи для тестування на новий коронавірус – МОЗ

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Андрій Скіпальський повідомив, що тестувальні системи для виявлення коронавірусу 2019-nCoV, який поширився з Китаю, вже прибули на митну територію України.

Джерело: трансляція брифінгу в Українському кризовому медіацентрі

Пряма мова: "Щодо тестсистем, сьогодні-завтра перші тестсистеми прибудуть в Україну. Вони вже, як я поінформований, знаходяться на митній території України. В України буде можливість діагностувати саме цільовим чином по даній інфекції, по даному коронавірусу".

Деталі: Скіпальський зазначив, що в Україні вже 11 пацієнтам зняли підозру на коронавірусу, двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці – результати будуть відомі до кінця дня 5 лютого.

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