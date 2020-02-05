В Україну прибули системи для тестування на новий коронавірус – МОЗ

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Середа, 5 лютого 2020, 15:59

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Андрій Скіпальський повідомив, що тестувальні системи для виявлення коронавірусу 2019-nCoV, який поширився з Китаю, вже прибули на митну територію України.

Джерело: трансляція брифінгу в Українському кризовому медіацентрі

Пряма мова: "Щодо тестсистем, сьогодні-завтра перші тестсистеми прибудуть в Україну. Вони вже, як я поінформований, знаходяться на митній території України. В України буде можливість діагностувати саме цільовим чином по даній інфекції, по даному коронавірусу". 

Деталі: Скіпальський зазначив, що в Україні вже 11 пацієнтам зняли підозру на коронавірусу, двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці – результати будуть відомі до кінця дня 5 лютого. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірус здоров'я медицина МОЗ


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