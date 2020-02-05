В Україну прибули системи для тестування на новий коронавірус – МОЗ

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Андрій Скіпальський повідомив, що тестувальні системи для виявлення коронавірусу 2019-nCoV, який поширився з Китаю, вже прибули на митну територію України.

Джерело: трансляція брифінгу в Українському кризовому медіацентрі

Пряма мова: "Щодо тестсистем, сьогодні-завтра перші тестсистеми прибудуть в Україну. Вони вже, як я поінформований, знаходяться на митній території України. В України буде можливість діагностувати саме цільовим чином по даній інфекції, по даному коронавірусу...

Тестсистеми, які вже прибули на територію України, дозволять здійснити дослідження до 30 випадків. Тобто якщо будуть питання, то цих тестсистем буде достатньо для дослідження 25-30 випадків.

Є домовленості зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо додаткового постачання тестсистем у найближчий час, що збільшить цю кількість удвічі чи втричі. Ми будемо забезпечені тестсистемами – так говорять фахівці".

Деталі: На запитання, чи розробляють в Україні власні тестові системи, Скіпальський відповів, що на рівні міністерства немає інформації про такі розробки.

За даними уряду, реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.

За даними Центру Джона Гопкінса, новим коронавірусом, що поширюється з Китаю, у світі заразилися вже 24 607 осіб, 494 людей померли, 990 цілком одужали.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: