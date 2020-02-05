ЗМІ: 20 українців застрягли на борту лайнера, де виявили коронавірус

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Середа, 5 лютого 2020, 17:18

20 українців перебувають на борту заблокованого через спалах китайського коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

Джерела: Радіо Свобода з посиланням на неназвану людину, яка перебуває на судні

Деталі: За словами співрозмовника видання, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю.

Загалом на борту – понад 3,5 тисячі людей. Інфікованих транспортували до госпіталю.

"Українська правда" направила до МЗС щодо цієї ситуації.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисячі людей. Померли майже 500 людей.

Теми: коронавірус українці МОЗ


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