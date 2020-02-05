ЗМІ: 20 українців застрягли на борту лайнера, де виявили коронавірус

20 українців перебувають на борту заблокованого через спалах китайського коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

Джерела: Радіо Свобода з посиланням на неназвану людину, яка перебуває на судні

Деталі: За словами співрозмовника видання, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю.

Загалом на борту – понад 3,5 тисячі людей. Інфікованих транспортували до госпіталю.

"Українська правда" направила до МЗС щодо цієї ситуації.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: