ЗМІ: 20 українців застрягли на борту лайнера, де виявили коронавірус
Середа, 5 лютого 2020, 16:18
20 українців перебувають на борту заблокованого через спалах китайського коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.
Джерела: Радіо Свобода з посиланням на неназвану людину, яка перебуває на судні
Деталі: За словами співрозмовника видання, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.
На кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю.
Загалом на борту – понад 3,5 тисячі людей. Інфікованих транспортували до госпіталю.
"Українська правда" направила до МЗС запит щодо цієї ситуації.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисячі людей. Померли майже 500 людей.