СБУ та МВС знають, хто монтував ролик із "плівками Гончарука" – ЗМІ

31 січня спливають два тижні з дня, коли президент Володимир Зеленський дав завдання правоохоронним органам встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, силовикам відомо, хто монтував ролик.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників

Деталі: Напередодні генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає і анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, що займаються несанкціонованим "прослуховуванням".

Однак, за даними DT.UA, вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

ZN.UA відомо від джерел в обох силових відомствах, що остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Видання зазначає, що публікація цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольований наслідок для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

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