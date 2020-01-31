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СБУ та МВС знають, хто монтував ролик із "плівками Гончарука" – ЗМІ

П'ятниця, 31 січня 2020, 15:25
СБУ та МВС знають, хто монтував ролик із плівками Гончарука – ЗМІ

31 січня спливають два тижні з дня, коли президент Володимир Зеленський дав завдання правоохоронним органам встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, силовикам відомо, хто монтував ролик.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників

Деталі: Напередодні генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає і анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, що займаються несанкціонованим "прослуховуванням".

Однак, за даними DT.UA, вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

ZN.UA відомо від джерел в обох силових відомствах, що остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Видання зазначає, що публікація цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольований наслідок для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

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Нагадаємо:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці".Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці. Він навіть заявив, що подав заяву про відставку, але чомусь президенту, а не у Верховну Раду.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
  • Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.

"Українська правда" в Threads

Теми: прослуховуванняГончарукСБУМВС
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