Комітет зі свободи слова підтримав закон про діяльність медіа
Комітет з питань свободи слова розглянув проєкт закону про діяльність медіа в Україні і рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього у першому читанні.
Джерело: сайт Верховної ради
Пряма мова співавторки Тетяни Циби: "(Законопроєкт – ред.) регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн і інтернет медіа. В тому числі, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави і карати порушників.
Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів".
Деталі: Після обговорення Комітет підтримав рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати нардепам прийняти законопроєкт №2693 "Про медіа в Україні" у першому читанні за основу.
За словами Циби, Комітет налаштований під час підготовки до другого читання врахувати багато правок, запропонованих журналістами.
Передісторія:
- У кінці листопада колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко презентував разом з Міністерством культури чернетку закону про медіа, в ній піднімалися питання реєстрації та оподаткування ЗМІ, питання незалежності редакції від власника ресурсу і врегулювання блогерів.
- 27 грудня народні депутати від "Слуги народу" подали у Верховну Раду законопроєкт 2693 про діяльність медіа.