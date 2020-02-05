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Комітет зі свободи слова підтримав закон про діяльність медіа

Середа, 5 лютого 2020, 18:59
Комітет зі свободи слова підтримав закон про діяльність медіа

Комітет з питань свободи слова розглянув проєкт закону про діяльність медіа в Україні і рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього у першому читанні.

Джерело: сайт Верховної ради

Пряма мова співавторки Тетяни Циби: "(Законопроєкт – ред.) регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн і інтернет медіа. В тому числі, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави і карати порушників. 

Також законопроєкт вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів".

Деталі: Після обговорення Комітет підтримав рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати нардепам прийняти законопроєкт №2693 "Про медіа в Україні" у першому читанні за основу.

За словами Циби, Комітет налаштований під час підготовки до другого читання врахувати багато правок, запропонованих журналістами.

Передісторія:

  • У кінці листопада колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко презентував разом з Міністерством культури чернетку закону про медіа, в ній піднімалися питання реєстрації та оподаткування ЗМІ, питання незалежності редакції від власника ресурсу і врегулювання блогерів.
  • 27 грудня народні депутати від "Слуги народу" подали у Верховну Раду законопроєкт 2693 про діяльність медіа.

Українська правда

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Теми: Верховна Радамедіакомітетизаконодавство
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