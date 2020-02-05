Упав з висоти 30 метрів: з'явилося відео аварії літака Ізмір-Стамбул

У мережі опублікували відео аварійної посадки пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії Fly Pegasus в аеропорту Стамбула.

Джерело: Anadolu, відео очевидця у Твіттері

Деталі: Губернатор Стамбульського регіону Алі Йерлікайа повідомив, що літак під час заходу на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів.

На борту літака було 177 пасажирів (серед яких двоє дітей) і шестеро членів екіпажу.

За словами представників місцевої влади, госпіталізовано 120 пасажирів. Крім того, повідомлялося про 52 поранених. Стан більшості постраждалих оцінюють як задовільний.

Що передувало: В аеропорту Стамбула літак, що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги та розколовся на кілька частин.

Генконсул України у Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що громадян України серед постраждалих немає.