Упав з висоти 30 метрів: з'явилося відео аварії літака Ізмір-Стамбул

У мережі опублікували відео посадки літака Boeing 737-800 авіакомпанії Fly Pegasus в аеропорту Стамбула, внаслідок якої загинув щонайменше один пасажир і травмувалися 157.

Джерело: Anadolu, AFP, відео очевидця у Твіттері

Деталі: Губернатор Стамбульського регіону Алі Йерлікайа повідомив, що літак під час заходу на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів.

На борту літака було 177 пасажирів (серед яких двоє дітей) і шестеро членів екіпажу.

Що передувало: В аеропорту Стамбула літак, що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги та розколовся на кілька частин.

Генконсул України у Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що громадян України серед постраждалих немає.