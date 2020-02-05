Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Упав з висоти 30 метрів: з'явилося відео аварії літака Ізмір-Стамбул

Середа, 5 лютого 2020, 20:37
Упав з висоти 30 метрів: з'явилося відео аварії літака Ізмір-Стамбул

У мережі опублікували відео посадки літака Boeing 737-800 авіакомпанії Fly Pegasus в аеропорту Стамбула, внаслідок якої загинув щонайменше один пасажир і травмувалися 157.

Джерело: Anadolu, AFP, відео очевидця у Твіттері

Деталі: Губернатор Стамбульського регіону Алі Йерлікайа повідомив, що літак під час заходу на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів.

На борту літака було 177 пасажирів (серед яких двоє дітей) і шестеро членів екіпажу.

Що передувало: В аеропорту Стамбула літак, що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги та розколовся на кілька частин.

Генконсул України у Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що громадян України серед постраждалих немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинааваріяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Туреччина
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: