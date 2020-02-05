За ексдепутата Дубового у справі "Краяна" внесли заставу

За підозрюваного у справі заводу "Краян" ексдепутата Олександра Дубового внесли майже 16 мільйонів гривень застави.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі Укрінформу

Деталі: Сума застави становила 15 мільйонів 765 тисяч гривень. Речниця суду відмовилася назвати особу, яка внесла за Дубового гроші.

Що передувало: 31 січня Вищий антикорупційний суд визначив за Дубового заставу. Прокуратура клопотала про 30 млн грн.

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