За ексдепутата Дубового у справі "Краяна" внесли заставу

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Середа, 5 лютого 2020, 22:20

За підозрюваного у справі заводу "Краян" ексдепутата Олександра Дубового внесли майже 16 мільйонів гривень застави.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі Укрінформу

Деталі: Сума застави становила 15 мільйонів 765 тисяч гривень. Речниця суду відмовилася назвати особу, яка внесла за Дубового гроші.

Що передувало: 31 січня Вищий антикорупційний суд визначив за Дубового заставу. Прокуратура клопотала про 30 млн грн.

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Передісторія:

  • 24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі про розкрадання 92 млн грн бюджету Одеси під час купівлі будівлі заводу "Краян", в якій фігурує і мер міста Геннадій Труханов.
  • Йдеться про депутата Одеської облради від БПП Олега Бабенка, колишню помічницю Труханова Олену Попову, екснардепа Олександра Дубового і ексдепутата Кілійської райради Одещини Анатолія Коломійця.
  • Дубовий та Бабенко контролювали низку фірм, які стали "прокладками" у перепродажу заводу "Краян" міськраді Одеси.
  • Чиновники підозрюються у вчиненні правопорушень за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) ККУ.

Теми: Труханов Антикорупційний суд Одеса


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