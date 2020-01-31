Ексдепутату Дубовому у справі "Краяна" обрали запобіжний захід

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П'ятниця, 31 січня 2020, 17:35

Вищий антикорупційний суду обрав ексдепутату Олександру Дубовому, якого підозрюють у справі заводу "Краян", запобіжний захід у вигляді застави у майже 16 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба ВАКС, "Думская"

Дослівно: "Слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід народному депутатові VII скликання у вигляді застави в розмірі 15 млн 765 тис грн. Його підозрюють у заволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК "Краян".

Деталі: Йдеться про екснардепа Олександра Дубового, якого слідство вважає головним ініціатором багатомільйонної афери з перепродажем адмінбудівлі заводу.

Заставу йому призначили у два рази меншу, ніж просила прокуратура, яка клопотала про 30 млн грн.

Колишный парламентар у суді заявив, що адвокатське об'єднання, де знайдено більшість документів щодо справи "Краяна", йому не належить.

Дубовому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 ККУ.
На нього також покладено додаткові обов’язки.

У четвер суд також мав обрати запобіжний захід іншому підозрюваному - депутатові Одеської обласної ради Олегу Бабенко, який, за версією слідства, координував учасників схеми.

Прокуратура просила призначити йому заставу в 20 мільйонів, але суд вирішив повернути клопотання про обрання запобіжного на доопрацювання.

Бабенко також заперечує свою причетність – каже, що познайомився з директором фірми "Девелопмент Еліт" вже після купівлі-продажу адмінбудівлі "Краян".

Що було раніше: 24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом особам у справі про розкрадання 92 млн грн бюджету Одеси під час купівлі будівлі заводу "Краян", в якій фігурує і мер міста Геннадій Труханов.

Йдеться про депутата Одеської облради від Блоку Петра Порошенка Олега Бабенка, колишню помічницю Труханова Олену Попову, екснардепу Олександра Дубового і ексдепутата Кілійської райради Одещини Анатолія Коломійця.

Дубовий та Бабенко контролювали фірми ЗАТ UAB Naster, ТОВ VALTON GROUP LP та ТОВ Девелопмент Еліт, які стали "прокладками" у перепродажу заводу "Краян" міськраді Одеси.

Чиновники підозрюються у вчиненні правопорушень за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) ККУ.

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Нагадаємо:

  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.
  • Прокурори просили ув'язнити Труханова на 12 років, інших фігурантів – на 7-11.
  • 9 липня Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.
  • Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляцію на рішення Малиновського суду.

Теми: Труханов суд Одеса


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