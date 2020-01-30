Новому фігуранту справи "Краяна" обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суду обрав ексдепутату Кілійської райради Одещини Анатолію Коломійцю, якого підозрюють у справі заводу "Краян", запобіжний захід у вигляді застави у 420,4 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба ВАКС, співрозмовник УП у правоохоронних органах, "Думская"

Дослівно ВАКС: "29 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід ексдепутату Кілійської районної ради Одещини у вигляді застави у сумі 420 400 гривень".

Деталі: Ексдепутат підозрюється у вчиненні правопорушень за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) ККУ.

Що було раніше: 24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом особам у справі про розкрадання 92 млн грн бюджету Одеси під час купівлі будівлі заводу "Краян", в якій фігурує і мер міста Геннадій Труханов.

Джерело УП у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про депутата Одеської облради від Блоку Петра Порошенка Олега Бабенка, колишню помічницю Труханова Олену Попову, екс-нардепа Олександра Дубового і Коломійця.

Дубовий та Бабенко контролювали фірми ЗАТ UAB Naster, ТОВ VALTON GROUP LP та ТОВ Девелопмент Еліт, які стали "прокладками" у перепродажу заводу "Краян" міськраді Одеси.

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