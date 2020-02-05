Баканов прокоментував обшуки СБУ у студії Дубінського
Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.
Джерело: пресслужба СБУ
Пряма мова Івана Баканова: "Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні в даній ситуації мова не йде. І йти не може в принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови Уряду. І слідчі дії проходили не тільки на вул.Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються".
Деталі: За словами голови СБУ, слідчі дії по цій справі велися щодо міністрів Уряду, представників державної влади та УДО. Кілька міністрів пройшли перевірку на детекторі брехні.
В СБУ нагадали, що триває досудове розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях Кабміну.
За даними слідства, до злочину можуть бути причетні особи, які "періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській".
Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.
Медіагрупа 1+1 media попросила Баканова прокоментувати ситуацію і пояснити причину обшуків.
Читайте також: "Оскар" для Зеленського і Гончарука, або Урядова криза в турборежимі
Передісторія:
- 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
- 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.