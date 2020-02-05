Баканов прокоментував обшуки СБУ у студії Дубінського

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова Івана Баканова: "Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні в даній ситуації мова не йде. І йти не може в принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови Уряду. І слідчі дії проходили не тільки на вул.Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються".

Деталі: За словами голови СБУ, слідчі дії по цій справі велися щодо міністрів Уряду, представників державної влади та УДО. Кілька міністрів пройшли перевірку на детекторі брехні.

В СБУ нагадали, що триває досудове розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях Кабміну.

За даними слідства, до злочину можуть бути причетні особи, які "періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській".

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.

Медіагрупа 1+1 media попросила Баканова прокоментувати ситуацію і пояснити причину обшуків.

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