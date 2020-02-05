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В "1+1 media" просять Баканова пояснити обшуки СБУ в студії Дубінського

Середа, 5 лютого 2020, 18:32
В 1+1 media просять Баканова пояснити обшуки СБУ в студії Дубінського

У медіагрупі 1+1 media просять главу Служби безпеки Івана Баканова прокоментувати ситуацію і пояснити причину обшуків у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1".

Джерело: заява медіагрупи 1+1 media, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в 1+1 media. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми.

Зазвичай програма "Гроші" є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції в більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності.

Звертаємося до глави СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші". Сподіваємося, що вони достатньо "вагомі" та справді пов’язані з питаннями національної безпеки".

Деталі: У медіагрупі вважають, що такі "візити" є порушенням журналістської недоторканності й "тиском на незалежні ЗМІ".

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві.

В СБУ повідомили "Українській правді", що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу ТВ-каналу не відбувається.

Там зазначили, що обшуки здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання аудіофайлів, отриманих в незаконний спосіб.

Ймовірно обшуки пов'язані із прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

31 січня "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки Гончарука президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube.

Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

В обох звітах зазначалося, що ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Знати більше"Оскар" для Зеленського і Гончарука, або Урядова криза в турборежимі

Нагадаємо:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці. Він навіть заявив, що подав заяву про відставку, але чомусь президенту, а не у Верховну Раду.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
  • Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка 5 лютого заявив, що розслідування справи прослуховування Гончарука триває і правоохоронцям треба ще кілька тижнів, аби представити звіт президенту.

"Українська правда" в Threads

Теми: телебаченняБакановСБУДубінський
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