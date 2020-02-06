Від коронавірусу померли понад 500 осіб, вилікувались більше тисячі

Внаслідок зараження китайським коронавірусом померли 564 людини. Вилікувались від вірусу 1124 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: На материковому Китаї зафіксовано 562 смерті. У той же час там же успішно виписали з лікарень понад тисячу осіб.

За останню добу, повідомили органи охорони здоров’я Китаю, померли 73 людини.

Кількість випадків захворювання збільшилась до 27636 людей.

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