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Від коронавірусу померли понад 500 осіб, вилікувались більше тисячі

Четвер, 6 лютого 2020, 01:25
Від коронавірусу померли понад 500 осіб, вилікувались більше тисячі

Внаслідок зараження китайським коронавірусом померли 564 людини. Вилікувались від вірусу 1124 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: На материковому Китаї зафіксовано 562 смерті. У той же час там же успішно виписали з лікарень понад тисячу осіб. 

За останню добу, повідомили органи охорони здоров’я Китаю, померли 73 людини. 

Кількість випадків захворювання збільшилась до 27636 людей. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайздоров'я
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