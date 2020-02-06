У Гонконзі відправлятимуть на карантин тих, хто приїжджає із материкового Китаю 

Через коронавірус у Гонконзі вирішили відправляти на двотижневий карантин тих, хто повертається із материкового Китаю.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на газету South China Morning Post

Деталі: Офіційна влада заявила, що такі заходити будуть вводитись у відповідповідності до закону про профілактику та боротьбу із інфекційними хворобами.

Деталі ініціативи планують оголосити в четвер.

За останню добу у місті виявлено три нових випадки зараження хворобою.

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