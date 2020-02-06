У Гонконзі відправлятимуть на карантин тих, хто приїжджає із материкового Китаю
Через коронавірус у Гонконзі вирішили відправляти на двотижневий карантин тих, хто повертається із материкового Китаю.
Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на газету South China Morning Post
Деталі: Офіційна влада заявила, що такі заходити будуть вводитись у відповідповідності до закону про профілактику та боротьбу із інфекційними хворобами.
Деталі ініціативи планують оголосити в четвер.
За останню добу у місті виявлено три нових випадки зараження хворобою.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Внаслідок зараження китайським коронавірусом померли 564 людини. Вилікувались від вірусу 1124 особи.