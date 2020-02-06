Трамп тиснув на Україну щодо справи Байдена ще до Зеленського – ЗМІ

Американський сайт "Talking Points Memo" після того, як Сенат виправдав президента США Дональда Трампа за обома статтями імпічменту, опублікував нові документи, які свідчать, що кампанія тиску на Україну була розпочата ще до президента Володимира Зеленського і була дуже близька до успіху.

Джерело: "Talking Points Memo"

Дослівно: "Нові дані свідчать про те, що кампанія тиску почалася раніше – ще з колишнім українським президентом.

За кілька місяців до того, як президент Трамп чинив тиск на українського лідера Володимира Зеленського, щоб той почав розслідування під час сумнозвісного телефонного дзвінка 25 липня, поплічникам, які працювали на його адвоката, майже вдалося зробити те ж саме з попереднім українським президентом".

Деталі: Згідно з текстовими повідомленнями, які є в розпорядженні TPM, колишній президент України Петро Порошенко повинен був оголосити про розслідування справи Байдена і виборів 2016 року Джону Соломону з The Hill в березні 2019 року. Але врешті Порошенко відмовився від інтерв'ю в останню хвилину.

Відзначається, що наприкінці лютого Порошенко зустрічався з соратниками особистого адвоката Трампа Руді Джуліані – Львом Парнасом і Ігорем Фруманом. На цій зустрічі вони запропонували те, що Парнас назвав "послуга за послугу" від імені Джуліані і Трампа: оголосіть про розслідування справи Байдена і виборів 2016 року, а натомість отримаєте державний візит в США, який може підвищити шанси Порошенка на переобрання.

Видання підкреслює, що заплановане інтерв'ю свідчить про те, що Порошенко, принаймні, спочатку, погодився на угоду, перш ніж відступити.

Це також підкреслює, що кампанія по перетворенню України "на внутрішній політичний кийок для Трампа" почалася набагато раніше, ніж перервана в травні 2019 року поїздка Джуліані до Києва.

За словами Парнаса, дзвінок Трампа Зеленському 25 липня 2019 року був не просто дзвінком, це була місячна схема, створена президентом США, Джуліані та іншими.

Відзначається, що Парнас направив прес-секретарю Порошенко список питань перед запланованим інтерв'ю. Вони торкалися двох тем: критики посла Марі Йованович президента Трампа в Києві і зловживання Джо Байденом своїм становищем, коли він вимагав звільнити українського генпрокурора в спробі захистити свого сина Хантера Байдена від розслідування.

Адвокат Джуліані Роберт Костелло заперечував, що його клієнт був залучений в схему тиску на Порошенка, назвавши звинувачення Парнасу "неправдивими".

Дар'я Худякова, прес-секретар Порошенка, яка спілкувалася з Парнасом, на питання TPM щодо тиску заявила, що "високо цінує відносини стратегічного партнерства між Україною та США і тому просить не втягувати Україну у внутрішні дебати США і американського народу".

Білий дім не відповів на питання TPM. Також не відповів на неодноразові запити щодо коментарів і Соломон.

Що було раніше: 5 лютого Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту – зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

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