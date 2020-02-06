Арахамія прогнозує, що закон про ринок землі будуть розглядати всю ніч

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Говорили, що це важливе голосування. Сьогодні ми заходимо в ринок землі. Це –партійна програма, наша обіцянка звільнити від кріпацтва 7 мільйонів українців, які володіють своєю землею. І про це ми говорили.

У нас є голоси, достатньо. Більше 226. Будемо працювати всю ніч. Повинен же цей парламент хоч одну ніч попрацювати?".

Деталі: Вранці відбулося засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського.

За словами Арахамії, на пленарному засіданні запропонують розглядати питання порядку денного на четвер до їх повного завершення.

Він також додав, що на фракції провели сигнальне голосування за ринок землі.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що більшість фракції погодилися підтримати законопроект №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Читайте також: "Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось в проєкті про ринок землі"

Передісторія: