За скасування мораторію на продаж землі понад третина українців – опитування

Більше половини українців проти скасування заборони на продаж землі (52%), майже дві третини хочуть вирішити, чи продавати землі сільськогосподарського призначення, на референдумі.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Деталі: 52% опитаних не схвалюють доручення президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на землю до жовтня і ввести купівлю-продаж землі до грудня.

Рішення скасувати мораторій на продаж землі підтримують 35% опитаних.

64% респондентів вважають, що стосовно продажу землі сільськогосподарського призначення слід провести референдум.

На думку 26% опитаних українців, це питання мають вирішувати президент, Верховна Рада та Кабінет Міністрів.

КМІС

За рік кількість противників продажу землі зменшилася. У листопаді 2018 року проти продажу землі було 72%.

Соціологи КМІС провели 1500 інтерв'ю з 16 по 19 вересня на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення віком від 18 років.

До вибірки не входять окупована АР Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини.

Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,6%.