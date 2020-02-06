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Кількість інфікованих коронавірусом на лайнері з українцями зросла вдвічі

Четвер, 6 лютого 2020, 16:11
Кількість інфікованих коронавірусом на лайнері з українцями зросла вдвічі

На борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess новий китайський коронавірус виявили у ще десяти людей.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Таким чином на лайнеру вірус виявили вже у 20 людей. Результатів тестів ще 170 людей на даний час ще чекають.

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів.

Тих, у кого виявили вірус, перевели до лікарні.

За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири). 25 з яких – українці.

Що було раніше: В МОЗ повідомили, що серед перших 10 осіб, у яких діагностували коронавірус на лайнері Diamond Princess, українців немає.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.
  • В Україні наразі не зафіксованого жодного випадку захворювання, двоє пацієнтів- перебувають на діагностиці на коронавірус 2019-nCoV.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитаймедицина
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