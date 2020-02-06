Кількість інфікованих коронавірусом на лайнері з українцями зросла вдвічі

На борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess новий китайський коронавірус виявили у ще десяти людей.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Таким чином на лайнеру вірус виявили вже у 20 людей. Результатів тестів ще 170 людей на даний час ще чекають.

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів.

Тих, у кого виявили вірус, перевели до лікарні.

За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири). 25 з яких – українці.

Що було раніше: В МОЗ повідомили, що серед перших 10 осіб, у яких діагностували коронавірус на лайнері Diamond Princess, українців немає.

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