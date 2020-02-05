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Коронавірус: 11 пацієнтам в Україні зняли підозру, ще двох перевіряють

Середа, 5 лютого 2020, 15:22
Коронавірус: 11 пацієнтам в Україні зняли підозру, ще двох перевіряють

В Україні 11 пацієнтам уже зняли підозру на коронавірус 2019-nCoV, двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці.

Джерело: генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України  Андрій Скіпальський на брифінгу

Пряма мова: "Щодо пацієнтів, які у різний час зверталися по допомогу та були госпіталізовані для діагностики – 11 пацієнтам зняли підозру на коронавірус, і підтвердилися інші віруси. Двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці – і результати будуть відомі до кінця дня (5 лютого)".

Деталі: Перші тестсистеми для виявлення нового коронавірусу вже прибули на митну територію України – їх вистачить для дослідження 25-30 випадків.

Інші подробиці: У більшості областей України перевищено епідеміологічний поріг на ГРВІ та грип, тож запроваджуються карантинні заходи.

За результатами лабораторного дослідження у 30 із 95 зразків матеріалу визначено тип грипу: 18 – тип A (H1) і 12 – тип A не субтилований.

За тиждень зареєстровано два летальні випадки грипу, загалом з початку епідеміологічного сезону – 15 померлих. Жоден із померлих не був щеплений від грипу.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • За даними Центру Джона Гопкінса, станом на 5 лютого новим коронавірусом у світі заразилися вже 24 607 осіб, 494 людей померли, 990 цілком одужали.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗздоров'я
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