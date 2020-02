ЗМІ повідомляють, що лікар з Уханя не вмер, його реанімували

Китайського лікаря Лі Веньляна, який нібито помер після зараження коронавірусом, вдалося реанімувати після того, як у нього зупинилося серце.

Джерело: Global Times у Твіттері

Дослівно: "Станом на зараз Лі Веньлян знаходиться у критичному стані. Як повідомлялося, його серце зупинилося о 21:30 (за місцевим часом - ред.). Потім йому зробили оксигенацію екстракорпоральної мембрани".

Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK