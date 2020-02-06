ЗМІ повідомляють, що лікар з Уханя не вмер, його реанімували

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Четвер, 6 лютого 2020, 21:16

Китайського лікаря Лі Веньляна, який нібито помер після зараження коронавірусом, вдалося реанімувати після того, як у нього зупинилося серце.

Джерело: Global Times у Твіттері

Дослівно: "Станом на зараз Лі Веньлян знаходиться у критичному стані. Як повідомлялося, його серце зупинилося о 21:30 (за місцевим часом - ред.). Потім йому зробили оксигенацію екстракорпоральної мембрани".

Що передувало: 6 лютого китайські ЗМІ повідомили, що Лі помер після зараження в Ухані.

30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам в груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, в якому його звинувачували в "брехливих заявах".

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай ЗМІ


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