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Лікар, який виявив коронавірус, і якого змусили мовчати, помер від вірусу

Четвер, 6 лютого 2020, 16:22
Лікар, який виявив коронавірус, і якого змусили мовчати, помер від вірусу

Китайський лікар, який намагався попередити інших лікарів про коронавірус, помер після зараження ним в Ухані.

Джерело: Global Times

Пізніше китайські ЗМІ оновили інформацію: після зупинки серця лікаря вдалося реанімувати.

Невдовзі після обнадійливої звістки Центральна лікарня Вуханя повідомила про смерть Лі Веньляна.

Дослівно в повідомленні: "Китайський лікар Лі Веньлян, один з восьми інформаторів, який намагався попередити інших медиків про спалах коронавірусу, але репресований місцевою поліцією, помер у четвер в Ухані від коронавірусу".

Деталі: Доктора Лі викликали в поліцію, коли він намагався попередити інших про вірус ще в грудні.

Що було раніше: 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам в груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, в якому його звинувачували в "брехливих заявах".

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.
  • В Україні наразі не зафіксованого жодного випадку захворювання, двоє пацієнтів- перебувають на діагностиці на коронавірус 2019-nCoV

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитай
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