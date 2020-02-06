Лікар, який виявив коронавірус, і якого змусили мовчати, помер від вірусу
Китайський лікар, який намагався попередити інших лікарів про коронавірус, помер після зараження ним в Ухані.
Джерело: Global Times
Дослівно в повідомленні: "Китайський лікар Лі Веньлян, один з восьми інформаторів, який намагався попередити інших медиків про спалах коронавірусу, але репресований місцевою поліцією, помер у четвер в Ухані від коронавірусу".
Деталі: Доктора Лі викликали в поліцію, коли він намагався попередити інших про вірус ще в грудні.
#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
Що було раніше: 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам в груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, в якому його звинувачували в "брехливих заявах".
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.
- В Україні наразі не зафіксованого жодного випадку захворювання, двоє пацієнтів- перебувають на діагностиці на коронавірус 2019-nCoV