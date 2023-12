Лікар, який виявив коронавірус, і якого змусили мовчати, помер від вірусу

Китайський лікар, який намагався попередити інших лікарів про коронавірус, помер після зараження ним в Ухані.

Джерело: Global Times

Пізніше китайські ЗМІ оновили інформацію: після зупинки серця лікаря вдалося реанімувати.

Невдовзі після обнадійливої звістки Центральна лікарня Вуханя повідомила про смерть Лі Веньляна.

Дослівно в повідомленні: "Китайський лікар Лі Веньлян, один з восьми інформаторів, який намагався попередити інших медиків про спалах коронавірусу, але репресований місцевою поліцією, помер у четвер в Ухані від коронавірусу".

Деталі: Доктора Лі викликали в поліцію, коли він намагався попередити інших про вірус ще в грудні.

